Zurück zum BVB: Köln verabschiedet Subotić

Neven Subotić verlässt den 1. FC Köln

Abwehrspieler Neven Subotić wird den 1. FC Köln nach einem halben Jahr wieder verlassen. Der 28-Jährige, in der Winterpause von Borussia Dortmund ausgeliehen, wurde am Samstagabend auf der Saisonabschlussfeier des Klubs offiziell verabschiedet. Beim BVB steht der Serbe noch bis Juni 2018 unter Vertrag.

Zuvor hatten die Kölner sich am letzten Spieltag mit 2:0 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 durchgesetzt und damit die Rückkehr in den Europacup nach 25 Jahren perfekt gemacht. Als Tabellenfünfter startet der FC in der kommenden Saison in der Europa League.

Subotić war im Winter nach Köln gekommen, nachdem er unter BVB-Coach Thomas Tuchel nach langer Verletzungspause keine Chance mehr erhalten hatte. Für die Rheinländer kam er in zwölf Bundesligaspielen zum Einsatz, gegen Mainz stand der Innenverteidiger aber nicht mehr Kader.