Medien: Chicharito beerbt Lacazette in Lyon

Javier Hernández könnte Bayer 04 Leverkusen zur nächsten Saison verlassen

Javier Hernández von Bayer Leverkusen hat sich offenbar in den Fokus von Olympique Lyon gespielt. Der 28-Jährige könnte dort in die Fußstapfen eines Star-Angreifers treten.

Das vermeldet zumindest die französische Zeitung "L'Équipe". Demnach sucht der Ligue-1-Klub schon jetzt nach einem Nachfolger für Alexandre Lacazette, den es wahrscheinlich zu Atlético Madrid zieht. Nach zehn Jahren in Lyon möchte der Mittelstürmer "etwas anderes erkunden", bestätigte der Stürmer zuletzt dem Fachblatt.

Mit Javier "Chicharito" Hernández hätte Lyon eine geeignete Alternative gefunden. Der Mexikaner, dessen Vertrag bei Bayer 04 Leverkusen im Sommer 2018 endet, verfügt über reichlich Erfahrung. Der Angreifer geht seit drei Jahren für die Werkself auf Torejagd. Zuvor war er für Manchester United und Real Madrid tätig.

Chance auf internationalen Fußball

Mit Olympique Lyon hätte der Mexikaner in der kommenden Saison die Möglichkeit, international spielen zu können. "OL" belegte in der Ligue 1 Rang vier und tritt in der Europa League an. Bei Bayer verlief die Saison hingegen mehr als enttäuschend. Mit Platz zwölf hat Leverkusen in dieser Spielzeit die hohen Erwartungen nicht erfüllen können.

Hernández konnte immerhin elf Tore beisteuern. An seine starke Vorsaison bei Bayer 04, als er ganze 17 Mal erfolgreich war, konnte er indes nicht anknüpfen.