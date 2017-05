Schnappt sich Mourinho ein Bayern-Doppelpack?

Renato Sanches (l.) und Douglas Costa feierten mit dem FC Bayern München die Meisterschaft

Für beide ist die Saison trotz der gewonnenen Meisterschaft nicht so verlaufen, wie gewünscht: Sowohl Renato Sanches als auch Douglas Costa blieben beim FC Bayern München ihren Erwartungen zurück. Nun hat offenbar Manchester United Interesse am Duo.

Der englische Rekordmeister nimmt nach Angaben der britischen "Sun" die beiden Spieler in den nächsten Wochen genauer unter die Lupe. Weitere Transferbemühungen sind allerdings auch davon abhängig, ob Manchester United mit Teammanager José Mourinho am Mittwochabend durch einen Sieg im Europa-League-Finale gegen Ajax Amsterdam den Einzug in die Champions League perfekt macht.

Ohne diesen sportlichen Anreiz werden die beiden Bayern-Akteure nicht gewillt sein, die Seiten zu wechseln. Bayerns Präsident Uli Hoeneß kündigte derweil beim FC Bayern zuletzt einen "leichten Umbruch" an. Die offenen Stellen, die Philipp Lahm und Xabi Alonso (beide Karriereende) im Kader hinterlassen, werden aller Voraussicht nach durch Joshua Kimmich und Javi Martínez besetzt. Auch Kingsley Coman soll in Zukunft mehr Spielanteile bekommen. Renato Sanches und Douglas Costa spielen dabei offenbar keine Rolle.

Beim 19-jährigen Renato Sanches, der im Sommer für 35 Millionen Euro an die Säbener Straße wechselte und die großen Erwartungen in der Debüt-Saison nicht erfüllen konnte, steht möglicherweise ein Leihgeschäft im Raum. Schließlich hatte Trainer Carlo Ancelotti unlängst betont, dass er nicht vorhabe, den Portugiesen zu verkaufen. Sein Vertrag läuft in München noch bis Sommer 2021.

Costa liebäugelt mit England-Wechsel

Für Douglas Costa hingegen stehen die Zeichen schon eher auf Trennung. Mit der Reservistenrolle unzufrieden, hatte der Brasilianer schon während der Saison angekündigt, über einen Wechsel nachdenken zu wollen. Unter Ancelotti war der Flügelstürmer meistens nur Ersatz hinter Arjen Robben. In 23 Spielen durfte er nur neun Mal über die volle Distanz auf dem Platz stehen.

Auch die Aussagen von Costas Berater Junior Mendoza, die das englische Boulevardblatt zitiert, verdichten die Anzeichen: "Es ist offensichtlich, dass beide Seiten in einer Vertragssituation glücklich seien müssen." Auch Costa selbst wird zitiert: "England ist eine der größten Ligen der Welt." Der Kontrakt von Douglas Costa läuft im Sommer 2020 in München aus.