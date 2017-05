BVB: Kommt Dolberg als Aubameyang-Nachfolger?

Kasper Dolberg soll ein Kandidat beim BVB sein

Die Anzeichen verdichten sich, dass Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang nach dem Pokalfinale seinen Abgang von Borussia Dortmund verkündet.

Auf der Suche nach einem Nachfolger hat der BVB ein Auge auf Kasper Dolberg von Ajax Amsterdam geworfen. Das berichtet die "Sport Bild".

Der 19-jährige Däne gehört zu den absoluten Shooting-Stars des europäischen Vereinsfußballs. In 29 Ligaspielen für Ajax in der laufenden Saison erzielte der Rechtsfuß 16 Treffer. In zwölf Europa-League-Partien traf Dolberg sechsmal und hatte damit maßgeblichen Anteil am Finaleinzug seines Teams. Inzwischen hat der Youngster auch sein Debüt in der dänischen A-Nationalmannschaft gegeben.

Der frühere Bundesligatrainer Huub Stevens vergleicht Dolberg schon mit Ex-BVB-Knipser Robert Lewandowski. "Den Jungen finde ich hervorragend. Viel Technik, Schnelligkeit, kopfballstark – und ein ganz junger Bursche", sagte Stevens der "Sport Bild".

Ablöse jenseits der 20 Millionen Euro

Dolberg wechselte 2015 von Silkeborg IF in die Jugend des niederländischen Rekordmeisters und gab im vergangenen Sommer sein Profidebüt.

Billig werden dürfte ein Transfer des 1,87-Meter-Mannes jedoch nicht: Sein Vertrag bei Ajax läuft noch bis Sommer 2021. Bereits im Winter war der BVB dem Vernehmen nach an einer Verpflichtung Dolbergs interessiert. Damals lag die kolportierte Ablösesumme bei mehr als 20 Millionen Euro.