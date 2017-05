Suttner lässt Verbleib in Ingolstadt offen

Markus Suttner will zurück in die Bundesliga - Ingolstadt auch?

Der vom österreichischen Nationalteam zurückgetretenen Linksverteidiger Markus Suttner steht bei Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt bis 2018 unter Vertrag. Ob der 30-Jährige bei den Schanzern bleibt, ist allerdings nicht fix.

Wie Suttner in der Halbzeitpause der Partie der österreichischen Bundesliga-Partie zwischen seinem Stammklub Austria Wien und Meister RB Salzburg gegenüber "Sky" verriet, hängt sein verbleib von den Ambitionen der Ingolstädter ab. "Mal schauen, wie es in Ingolstadt weitergeht, ob ein Angriff auf die Rückkehr in die deutsche Bundesliga geplant ist. Ich habe noch ein Jahr Vertrag, aber es gibt zwei, drei Optionen", so Suttner, der aber gleichzeitig betonte: "Stand jetzt bin ich am 24. Juni in Ingolstadt."

