Paris ruft: Lässt Barça Neymar ziehen?

Tauschen Neymar und Verratti die Seiten?

Neues aus der Welt der wilden Gerüchte: Angeblich kann sich der FC Barcelona eine Zukunft ohne Neymar vorstellen. Der Brasilianer wird schon seit Monaten in Paris gehandelt und soll im Gegenzug für einen anderen Star in die französische Hauptstadt wechseln.

Wie der französische Ableger von "yahoo.sports" erfahren haben will, hat der FC Barcelona Paris Saint-Germain ein verlockendes Angebot unterbreitet. Demnach würden die Katalanen den 25-jährigen Neymar im Zuge eines Tauschgeschäfts für den Italiener Marco Verratti (24) ziehen lassen.

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi stehe im regen Austausch mit dem Vater und Agenten von Neymar, heißt es. Barça-Boss Josep Bartomeu soll den Deal, der in seinen Augen nur Gewinner hervorbringt, vorgeschlagen haben. Auch Ex-Profi Ronaldinho spielt in dem Bericht eine Rolle. Angeblich hat der ehemalige Pariser Neymar kürzlich auf dem Trainingslager des FC Barcelona getroffen und mit ihm über den Wechsel gesprochen.

So abwegig der Bericht auch klingen mag, dass PSG Interesse an einer Verpflichtung Neymars hat, ist schon lange verbrieft. Bereits im vergangenen Sommer lockte der Scheich-Klub den Olympiasieger mit einem Wahnsinnsgehalt von 40 Millionen Euro pro Jahr. Zudem sollen die Katalanen eine stolze Ablösesumme in Höhe von 190 Millionen Euro geboten haben. Damals lehnte Barcelona noch ab.