SV Sandhausen verpflichtet Daghfous

Der SV Sandhausen nimmt Daghfous unter Vertrag

Der SV Sandhausen hat sich für die beiden kommenden Spielzeiten die Dienste des Tunesiers Nejmeddin Daghfous gesichert. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler, geboren in Kassel, kommt vom Absteiger Würzburger Kickers und unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019.

Geschäftsführer Otmar Schork erhofft sich von Daghfous, dass er "unserer sportlichen Entwicklung einen weiteren Schub geben" wird. "Nejmeddin Daghfous gehörte in der abgelaufenen Saison zu den besten Vorbereitern in der 2. Liga. Er war bei den Würzburger Kickers Leistungsträger und besticht durch seine Kreativität in der Offensive", erklärte Schork.

Solle dies gelingen und der SVS mit dem neuen Spieler zufrieden sein, kann die Zusammenarbeit per Option um ein weiteres Jahr verlängert werden.