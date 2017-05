Gomez lobt psychologische Hilfe

Für Mario Gomez war die Relegation Kopfsache

Für Wolfsburg-Stürmer Mario Gomez hat auch der Sport-Psychologe Andreas Marlovits einen großen Anteil am Last-Minute-Klassenerhalt der Wölfe.

"Ich denke, dass es dem einen oder anderen ein paar Prozentpunkte gebracht hat. Und dann hat es schon komplett seinen Sinn erfüllt", sagte Gomez nach dem 1:0 (0:0) im Rückspiel des Relegations-Derbys bei Eintracht Braunschweig: "Die zwei Spiele sind nur im Kopf abgelaufen, das hatte nichts mit Qualität zu tun."

Und dann sei es "doch das Normalste der Welt, dass man sich jemanden dazu holt, der Spezialist dafür ist, den Kopf gut einzustellen", sagte Gomez. Marlovits hatte bereits im Vorfeld des Hinspiels mit den Niedersachsen gearbeitet, vor der entscheidenden Partie am Montagabend war er auch in der Kabine. "Wir haben uns dafür entschieden, alle Maßnahmen zu ergreifen, die wichtig sind, um in den beiden Spielen erfolgreich zu sein", sagte Sportchef Olaf Rebbe.

"Vielleicht gibt es die Schlagzeile: Psycho hat Wolfsburg gerettet"

"Es wird jetzt wahrscheinlich eine Geschichte daraus gemacht, könnt ihr gerne machen. Dann hat er uns jetzt zum Klassenerhalt geredet. Ob es so ist oder nicht, werden wir nie wissen. Aber es hat uns auf jeden Fall gutgetan", sagte Gomez nach dem erlösenden Treffer von Vieirinha (49.). Das Hinspiel hatte Wolfsburg durch einen zweifelhaften Gomez-Elfmeter ebenfalls 1:0 gewonnen.

"Vielleicht gibt es die Schlagzeile: Psycho hat Wolfsburg gerettet. Dann freue ich mich, dann ist es wunderschön, dann hat es sich gelohnt, dass wir ihn geholt haben", sagte der Nationalspieler. Sportpsychologische Unterstützung werde "immer mehr ein Thema im Fußball, weil man gesehen hat, dass es schon auch entscheidend ist".

Marlovits arbeitete bereits im Januar 2015 nach dem Unfall-Tod des Belgiers Junior Malanda mit der Wolfsburger Mannschaft. Unter anderem betreute er auch Hannover 96 nach dem Selbstmord von Robert Enke sowie Werder Bremen im Kampf um den Klassenerhalt in der Vorsaison.