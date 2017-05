Osnabrück holt Danneberg aus Chemnitz

Tim Danneberg wechselt nach Osnabrück

Der VfL Osnabrück hat Mittelfeldspieler Tim Danneberg verpflichtet. Der 31-Jährige wechselt vom Chemnitzer FC zu den Veilchen und erhält einen Vertrag bis 2019.

Zuvor hatte Danneberg seinen Kontrakt in Chemnitz aus familiären Gründen vorzeitig aufgelöst. "In Kürze werde ich zum zweiten Mal Vater und wollte als gebürtiger Mindener wieder näher an die Heimat", sagte er.

"Wir sind glücklich, dass wir mit Tim Danneberg einen Spieler mit so viel Erfahrung in der 3. Liga für den VfL begeistern konnten. Er kennt die Liga aus dem Effeff", sagte Lothar Gans, Leiter Profifußball beim VfL: "Durch seinen Wechsel werden wir variabler im Mittelfeld."