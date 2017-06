Gladbach buhlt um Wolfsburger Fanliebling

Maximilian Arnold (r.) soll bei Gladbach hoch im Kurs stehen

Borussia Mönchengladbach schaut sich auf der Suche nach Verstärkungen offenbar bei Fast-Absteiger VfL Wolfsburg um. Ausgerechnet ein Publikumsliebling der Niedersachsen hat es der Borussia angetan.

Laut "Bild" steht Maximilian Arnold bei Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hoch im Kurs. Zehn Millionen Euro soll der Mittelfeldspieler der Borussia angeblich wert sein.

Der 23-Jährige ist beim VfL offenbar unzufrieden. Der Grund: In den Relegationsspielen gegen Eintracht Braunschweig setzte Trainer Andries Jonker nicht auf Arnold, brachte ihn in beiden Partien nur von der Bank.

Gladbachs Coach Dieter Hecking, im Oktober in Wolfsburg entlassen, gilt dagegen als großer Förderer Arnolds. Unter dem 52-Jährigen spielte sich der Linksfuß sogar in den Dunstkreis der Nationalmannschaft. Vor der WM 2014 im Testspiel gegen Polen absolvierte Arnold seinen bislang einzigen Einsatz in der DFB-Elf.

Wolfsburger blocken Transfer noch ab

Noch blocken die Verantwortlichen des VfL einen möglichen Transfer des 2009 aus der Jugend von Dynamo Dresden nach Wolfsburg gewechselten Akteurs ab.

"Maxi hat einen langfristigen Vertrag bei uns. Das ist kein Thema", erklärte Wolfsburgs Sportchef Olaf Rebbe gegenüber der "Bild". Echtes Dementi oder nur der Beginn eines Ablöse-Pokers?

Am Niederrhein werden jedenfalls schon Pläne geschmiedet, um den Arnold-Transfer zu stemmen: Teilweise gegenfinanzieren wollen die Gladbacher den Deal dem Bericht zufolge durch einen Verkauf von André Hahn, der unter anderem von Eintracht Frankfurt umworben wird. Hahns Abgang soll sieben Millionen Euro in die Kassen der Borussia spülen.