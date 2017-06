Geht Horn zum Hamburger SV?

Jannes Horn (l.) steht angeblich auf der Einkaufsliste des HSV

Nachdem Matthias Ostrzolek den Hamburger SV nach der abgelaufenen Saison zügig und ablösefrei verlassen hat, sind die Hanseaten auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger. Den sollen sie beim VfL Wolfsburg gefunden haben.

Der 20-jährige Jannes Horn soll das Interesse der Verantwortlichen geweckt haben, berichtet die "Bild". Der in der VfL-Jugend ausgebildete Abwehrspieler sei vor allem wegen seines Offensivdrangs für die Hamburger interessant. Horns Vertrag in der Autostadt läuft allerdings noch bis 2021. Entsprechend hoch würde wohl auch die Ablösesumme ausfallen.

In der vergangenen Spielzeit kam Horn auf 13 Bundesligaspiele, zehn von Beginn an. Auf die U20-WM in Südkorea musste der Youngster wegen der Relegationsspiele des VfL gegen Braunschweig verzichten. Bei beiden Partien saß er allerdings nur auf der Bank, Yannick Gerhardt hatte den Vorzug erhalten.

Auch in der kommenden Saison könnte es für Horn schwer werden, am Ex-Kölner vorbeizukommen. Durch einen Wechsel zum HSV könnte er mehr Spielzeit bekommen, denn die Hamburger haben mit Douglas Santos nur einen nominellen Linksverteidiger. Sollte der Horn-Transfer scheitern, wäre der HSV aber zudem an Gladbach Nico Schulz interessiert, berichtet die "Bild" weiter.