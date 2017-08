Augsburg mit Nullnummer gegen Eindhoven

Das Team von Manuel Baum zeigte ein gutes gutes Spiel

Bundesligist FC Augsburg hat sich bei seiner Generalprobe für den Pflichtspielstart in ordentlicher Form präsentiert. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum trennte sich im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung am Sonntag vom niederländischen Top-Klub PSV Eindhoven mit 0:0 und war dabei über weite Strecken die bessere Mannschaft.

Vor dem Anpfiff hatte der Klub seinen langjährigen Kapitän Paul Verhaegh verabschiedet, der zuvor die Freigabe für einen Wechsel zum Ligarivalen VfL Wolfsburg erhalten hatte.

Nach zwei Trainingslagern in England und Mals/Südtirol tritt Augsburg am 13. August (Sonntag) im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Magdeburg an (18:30 Uhr). In der Bundesliga startet der FCA am 19. August (Samstag) beim Hamburger SV (15:30 Uhr).

FC Augsburg: Hitz - Gouweleeuw, Max, Framberger, Hinteregger - Khedira, Baier, Gregoritsch, Schmid, da Silva Caiuby - Finnbogason

Eingewechselt: Giefer (46.); Stafylidis (61.), Opare (74.), Leitner (74.), Heller (23.), Moravek (61.), Koo (46.), Kacar (74.), Córdova (81.), Raúl Bobadilla (74.), Thommy (74.), Danso (74.)

Zuschauer: 14.521