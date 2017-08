Badstuber: "Der Trainer wollte mich unbedingt"

Holger Badstuber ist für ein Jahr beim VfB Stuttgart aktiv

Der ehemalige Nationalspieler Holger Badstuber spürt bei seinem neuen Verein VfB Stuttgart großes Vertrauen. Vor allem auf die Zusammenarbeit mit Trainer Hannes Wolf freut sich der 28-Jährige.

"Das ist das, was mich gereizt hat - der Trainer wollte mich unbedingt verpflichten", erklärte der Ex-Schalker und Ex-Münchener im Interview mit "Sky Sport News HD": "Er kann mich gebrauchen, er nimmt mich in die Verantwortung, er tauscht sich mit mir aus. Das gibt mir natürlich auch Verantwortung und die will ich übernehmen."

Badstuber unterschrieb am vergangenen Freitag einen Einjahresvertrag bei den Schwaben. Zuvor wurde er mit mehreren Klubs aus dem Ausland in Verbindung gebracht. Letztlich entschied er sich jedoch für den Aufsteiger: "Mir selber muss ich nichts mehr beweisen, jedoch will ich es natürlich noch einmal wissen. Ich suche die Herausforderung, meine maximale Leistungsfähigkeit und die kann ich hier völlig ausschöpfen."

Auf den ersten Einsatz im neuen Trikot muss der Verteidiger noch warten. Bei der Generalprobe der Stuttgarter gegen Real Betis am Sonntag (1:2) war Badstuber nicht im Kader. Stattdessen absolvierte er eine individuelle Trainingseinheit in Stuttgart.