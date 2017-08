Lautern leiht Dittgen nach Wehen aus

Max Dittgen bekommt bei Wehen Wiesbaden Spielpraxis

Zweitligist 1. FC Kaiserslautern will seinem Mittelfeldspieler Maximilian Dittgen Spielpraxis verschaffen und leiht den 22-Jährigen für die laufende Saison an den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden aus.

"Für Max ist es jetzt wichtig, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu nehmen und möglichst viel Spielzeit zu bekommen. In Wehen trifft Max auf seinen früheren Trainer Rüdiger Rehm, mit dem er schon in Großaspach zusammengearbeitet hat", sagte FCK-Chefscout Boris Notzon: "Auch deswegen haben wir am Ende einer Leihe zugestimmt. Wir werden seine Entwicklung intensiv verfolgen."

Der frühere Junioren-Nationalspieler Dittgen war im vergangenen Sommer von der SG Sonnenhof Großaspach auf den Betzenberg gekommen. Für den FCK lief er bisher in 5 Zweitligapartien und 19 Regionalligaspielen auf.