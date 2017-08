Robben kehrt ins Mannschaftstraining zurück

Arjen Robben musste nach einer Urlaubsverletzung pausieren

Arjen Robben ist beim FC Bayern München nach mehreren Wochen Verletzungspause ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Der 33-Jährige hatte sich im Urlaub beim Tennisspielen an der Wade verletzt, musste unter anderem auf die Asienreise seines Klubs verzichten. In den letzten Wochen trainierte Robben individuell an der Säbener Straße.

Die Rückkehr ins Mannschaftstraining wurde im Rahmen einer öffentlichen Trainingseinheit der Bayern am Mittwochvormittag bekannt.

Arjen Robben plant nach wie vor, pünktlich zum Start der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen wieder vollends fit zu sein. Das betonte der niederländische Nationalspieler in den letzten Tagen mehrfach.