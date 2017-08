Stuttgart leiht Zimmer nach Düsseldorf aus

Jean Zimmer läuft in der Saison 2017/18 für Fortuna Düsseldorf auf

Jean Zimmer wechselt für ein Jahr auf Leihbasis vom VfB Stuttgart zum Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Das gaben beide Klubs am Donnerstag bekannt.

Der 23 Jahre alte Rechtsverteidiger schaffte in der vergangenen Saison mit den Schwaben den Aufstieg und kam dabei in 16 Spielen zum Einsatz.

"Er hat in seinen jungen Jahren bereits die Erfahrung von 77 Zweitliga-Spielen gesammelt und in diesen Partien seine Qualitäten auf der rechten Seite unter Beweis gestellt. Mit seiner Laufstärke und Dynamik wird er unser Flügelspiel bereichern", sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel.

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, so dass ich mich jetzt auf die reizvolle Aufgabe bei der Fortuna freue. Ich konnte mich sehr schnell mit der klaren Idee, wie hier geplant wird, identifizieren. An Düsseldorf und die Fortuna habe ich aus gemeinsamen Spielen gute Erinnerungen, weil die Stimmung in dem schönen Stadion einfach super ist", erklärte Zimmer bei seiner Vorstellung.