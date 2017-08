Schalke verleiht Wright an Sandhausen

Haji Wright läuft ab sofort für den SV Sandhausen auf

Der FC Schalke 04 hat sein amerikanisches Sturmtalent Haji Wright für eine Saison an den Zweitligisten SV Sandhausen ausgeliehen.

"Haji ist auf einem sehr guten Weg. Was er jetzt am meisten benötigt, ist Spielpraxis im Profifußball", sagte Sportvorstand Christian Heidel: "In Sandhausen hat er jetzt die Möglichkeit, diese Spielpraxis zu sammeln. Im kommenden Sommer wird Haji seine Entwicklung bei uns fortsetzen."

Der 19-Jährige steht bei den Königsblauen bis 2020 unter Vertrag und ist noch ohne Einsatz bei den Profis. Er war im Vorjahr von Cosmos New York nach Gelsenkirchen gekommen.

"Ich freue mich sehr über meinen Vertrag beim SV Sandhausen. Ich will hier viel erreichen, viele Tore schießen und eine erfolgreiche Saison mit dem SVS spielen", erklärte der SVS-Neuzugang. Sandhausen-Coach Kenan Kocak sagte: "Ich freue mich sehr über die Verpflichtung von Haji. Ich bin mir sicher, dass wir von seiner Schnelligkeit und seiner guten Ausbildung auf Schalke profitieren werden."