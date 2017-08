Kommt Schick als Lewandowski-Backup?

Patrik Schick soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Ein fehlender Backup für Robert Lewandowski ist in den Augen vieler die einzige echte Schwachstelle des FC Bayern. Jetzt hat der Rekordmeister angeblich einen Kandidaten für den Platz hinter dem Polen gefunden.

Wie das tschechische Portal "isport" berichtet, sollen die Münchner ein Auge auf Patrik Schick geworfen haben. Der 21-Jährige sorgte im Sommer mit seinem geplatzten Wechsel zu Juventus Turin für Schlagzeilen und läuft derzeit in der Serie A für Sampdoria Genua auf.

Der FC Bayern soll einer von drei großen Vereinen sein, die an einer Verpflichtung des Stürmers interessiert sind. Dies behauptet der Agent des Spielers. Neben den Münchnern gelten auch Inter Mailand und der AS Monaco als mögliche Abnehmer. Ein Verbleib in Genau ist laut des Portals die unwahrscheinlichste Variante.

"Der Preis wird nun erheblich höher sein"

"Ich werde keinen bestimmten Klub kommentieren. Es befinden sich drei Klubs im Rennen. Das Transferfenster läuft bis zum 31. August - wir sind derzeit gerade mal auf der Startlinie", erklärte Schick-Berater Pavel Paska.

Der Haken an der Sache: Die Ausstiegsklausel im Vertrag Schicks ist mittlerweile ausgelaufen, die Ablöse dürfte dementsprechend happig ausfallen. Ob es die von Sampdoria-Besitzer Massimo Ferrero veranschlagten "40 bis 50 Millionen" werden, darf jedoch bezweifelt werden. "Wir müssen jetzt mit Sampdoria den nächsten Schritt vereinbaren, da die Klausel am 15. Juli abgelaufen ist. Eines ist sicher: Der Preis für den Spieler wird nun erheblich höher sein", erklärte Paska.

Juventus hatte sich mit Sampdoria angeblich auf eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro geeinigt. Der Deal mit Juve war jedoch in letzter Sekunde abgeblasen worden, nachdem beim obligatorischen Medizincheck Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden. Angeblich, so heißt es, wurden beim Tschechen Herzprobleme festgestellt.