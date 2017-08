Rangnick: Liverpool-Offerte für Keïta

Der FC Liverpool wollte Naby Keïta in diesem Sommer verpflichten

Über mehrere Wochen wurde Leipzigs Shootingstar Naby Keïta immer wieder mit einem Wechsel zum FC Liverpool in Verbindung gebracht. Jetzt hat RB-Sportdirektor Ralf Rangnick verraten, dass die Reds mehr als ein Mal versuchten, den Mittelfeldspieler an die Anfield Road zu locken.

Zwar habe es zwischen ihm und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp keinen direkten Kontakt gegeben, allerdings verriet Rangnick im Interview mit der "WamS", dass der Premiere-League-Klub durchaus Interesse an einer Verpflichtung des 22-Jährigen hatte. "Es gab zwei Angebote von Liverpool und dazwischen auch mal ein Telefonat zwischen den Klubs", erklärte der der Sportdirektor. Ob der FC Liverpool tatsächlich die kolportierten 75 Millionen Euro bot ließ Rangnick allerdings offen.

Laut Aussage des Sportdirektors habe die Summe letztlich keine Rolle gespielt: "Für uns war ohnehin immer klar, dass wir Naby Keïta nicht abgeben." Deshalb habe es auch keinen direkten Kontakt zwischen ihm und Jürgen Klopp gegeben. Die genaue Höhe des Angebots ließ Rangnick zwar offen, gleichzeitig ließ er jedoch durchblicken, dass es sich sehr wohl um eine stolze Summe gehandelt haben muss: "Wenn wir in dieser Saison auch nur zwei Spieler von uns verkauft hätten, hätten wir alles, was wir jemals ausgegeben haben, wieder reingeholt."

Ausstiegsklausel in Höhe von 52 Millionen Euro?

Einen Abschied des Mittelfeldspielers nach der kommenden Saison hält Ralf Rangnick für durchaus wahrscheinlich. "Wenn er wieder so eine starke Saison spielt und auch in der Champions League überzeugt, dann könnten wir ihn zu einem großen Verein wechseln lassen und damit leben", so der RB-Sportdirektor.

Laut Medienberichten wird Keïta für potenzielle Interessenten auch im Sommer 2018 kein Schnäppchen. So heißt es, dass der Vertrag des 22-Jährigen eine Ausstiegsklausel enthält, nach der er für rund 52 Millionen Euro wechseln darf. Liverpool ist in diesem Jahr angeblich mit Offerten über 62,5 und 75 Millionen Euro bei den Leipzigern abgeblitzt.