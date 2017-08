Demütiger Aogo hofft auf Klassenerhalt

Stuttgarts Neuzugang Dennis Aogo hofft auf sein Debüt bei Hertha BSC

Der zuletzt angeschlagenen Neuzugang Dennis Aogo erwartet vom VfB Stuttgart Demut im ersten Bundesliga-Jahr nach dem Aufstieg. Der Ex-Nationalspieler hofft beim Auftakt in Berlin am Samstag dabei sein zu können.

"Wir müssen alles dafür tun, dass wir es im ersten Jahr schaffen, in der Liga zu bleiben. Alles andere ist ein Bonus", sagte der 30-Jährige. "Wenn wir das geschafft haben, kann man nach anderen Zielen greifen. Aber nicht im ersten Jahr." Er halte auch nichts davon, sich jetzt schon viele Gedanken über die Saison zu machen. "Jetzt gerade ist die Situation so, wie sie ist: In Berlin müssen wir bestehen. Es geht um nichts anderes."

Nach dem knappen Weiterkommen im DFB-Pokal, als die Schwaben erst im Elfmeterschießen gegen Regionalligist Energie Cottbus den Einzug in die 2. Runde perfekt machten, sei ihm dennoch nicht bange. "Im Gegenteil. Ich glaube, dass wir sehr viele talentierte Spieler im Kader haben. Die Aufgabe wird sein, das zu einer Gemeinschaft zu formen, die stimmig ist", sagte der Linksverteidiger. "Dann können wir hier und da auch für Überraschungen zu sorgen."

Das war ja mal spannend 🙈 ich freue mich Jungs 💪🏽! Und auf geht's in die Saison ⚽️⚪️🔴 #dfbpokal #stuttgartgehtab A post shared by Aogo Dennis (@dennisaogo) on Aug 13, 2017 at 12:47pm PDT

Aogo schielt auf Pflichtspiel-Debüt

Wichtig sei ein guter Saisonstart. "Wir müssen alle Energie und allen Fokus in die ersten Spiele legen, damit wir da punkten. Egal wie. Das muss nicht schön sein", betonte Aogo, der auf sein VfB-Debüt in der Hauptstadt schielt: "Ich habe sehr große Hoffnung, dass ich in Berlin dabei bin", sagte der Routinier. Aufgrund von Adduktorenproblemen konnte der erste Stuttgarter Neuzugang unter Michael Reschke erst am Mittwochnachmittag ins Stuttgarter Mannschaftstraining einsteigen.