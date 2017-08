Sarpei attackiert Kühne: "Schämen Sie sich"

Hans Sarpei kritisierte die Aussagen von HSV-Investor Kühne

Kurz vor dem Bundesliga-Start ist es mächtig laut um den Hamburger SV geworden. Nachdem HSV-Investor Klaus-Michael Kühne die Führungsspitze des Nordklubs öffentlich kritisiert hat, sprang nun Ex-Profi Hans Sarpei in die Bresche.

In einem offenen Brief ließ der 41-Jährige über seinen Facebook-Kanal Dampf ab. "Sie sind das Problem des HSV. Es ist eine Schande, wie es Ihnen Jahr für Jahr gelingt, vor dem Saisonstart den HSV-Trainer oder die Führung zu degradieren", leitete Sarpei seinen an "Herrn Kühne" gerichteten Brief ein.

Der 80 Jahre alte Investor der Rothosen hatte zunächst Trainer Markus Gisdol nach dem Pokal-Aus gegen den VfL Osnabrück im Interview mit "SkySport.de" in die Pflicht genommen. "Der Trainer muss sehr viel mehr an der Mannschaft arbeiten", so der Milliardär. Doch nicht nur Gisdol bekam sein Fett weg, auch der Führungsetage um Sportchef Jens Todt wurden die Leviten gelesen.

Sarpei kontra Kühne: "Ziehen Sie sich zurück"

Die "HSV-Führung" sei "nicht so kraftvoll" wie gewünscht, so Kühne gegenüber "Sky Sport News HD". Außerdem kritisierte er die "Zitterpartie" um die Vertragsverlängerung von Hamburgs Angreifer Nicolai Müller.

Sarpei konterte nun und griff seinerseits den Investor an: "Sie sind kein Fan des HSV, sondern dessen natürlicher Feind. Ohne Ihre vergifteten Millionen wäre der HSV vermutlich schon längst viel weiter, als er es 'dank' Ihnen ist. Schämen Sie sich. Ziehen sie sich zurück. Den HSV wird es auch ohne Sie geben. Einen wiedererstarkten HSV vermutlich nur ohne Sie."

Der Ghanaer spielte von 2001 bis 2011 in der Bundesliga und lief unter anderem für den VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und den FC Schalke 04 auf. Nach seinem Karriere-Ende erhielt er 2015 die Trainer-Lizenz. Seither ist er unter anderem als Jugendtrainer für den DFB sowie als Social-Media-Berater für verschiedene Unternehmen tätig.