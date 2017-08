Fix: Schalke verleiht Tekpetey nach Österreich

Bernard Tekpetey schließt sich SCR Altach an

Schalke 04 hat den Vertrag mit Bernard Tekpetey bis 2020 verlängert und den ghanaischen Nationalstürmer zugleich nach Österreich ausgeliehen. Der 19-Jährige soll in der kommenden Spielpraxis beim dortigen Erstligisten SCR Altach sammeln. Das gab der Revierklub am Freitag bekannt.

"Wir sind von Bernards Qualitäten absolut überzeugt", sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel und fügte an: "Wir freuen uns bereits jetzt auf seine Rückkehr." Tekpetey war im Februar 2016 von der UniStar Soccer Academy in Ghana zur U23 der Königsblauen gewechselt.

Bisher spielte er für die erste Mannschaft zweimal in der Bundesliga und einmal in der Europa League. Insgesamt 16 Mal lief Tepketey in der Regionalliga West auf. Dort konnte er vier Treffer erzielen.