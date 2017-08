Football Leaks: 13 Mio. per Anno für James

Football Leaks veröffentlicht Details zu Bayerns James-Deal

Zuletzt war es lange eher Still um Football Leaks, nun hat das investigative Recherche-Team dem"Spiegel" Details zu Transfer und Vertrag von Bayerns Neuzugang James Rodríguez zukommen lassen.

Demzufolge bezahlt der Rekordmeister für die zweijährige Leihe des Offensivspielers von Real Madrid 13 Millionen Euro in zwei separaten Zahlungen in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Will der FC Bayern James nach Ablauf der zwei Jahr im Sommer 2019 fest verpflichten, werden 42 Millionen Euro für den kolumbianischen Superstar fällig.

Interessant wird es vor allem, wenn es um das Gehalt und fällige Boni für den 26-Jährigen geht. Der derzeit an einer Oberschenkelverletzung laborierende Neuzugang verdient laut "Spiegel" 541.670 Euro, steuerliche Belastungen und Sozialabgaben bereits abgerechnet. Dies entspricht einem Jahresgehalt von 6,5 Millionen Euro.

Auch bei den Boni lässt sich der Rekordmeister nicht lumpen: sollte James in den Pflichtspielen einer Spielzeit zwölf Treffer oder mehr erzielen, soll er 250.000 Euro netto kassieren, netzt er mindestens 20 Mal ein kommen weitere 250.000 Euro hinzu.