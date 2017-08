Viererpack! 12-jähriger Moukoko glänzt für BVB-U17

Youssoufa Moukoko vom BVB trifft und trifft und trifft

Das mögliche Fußballmärchen bekommt ein neues Kapitel. Der erst 12-jährige Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund hat für die U17 mit einem Viererpack beim 6:1-Sieg über Viktoria Köln geglänzt.

Bereits in der ersten Minute knipste der Deutsch-Kameruner am Samstag gegen die Viktoria zum 1:0 und eröffnete den Torreigen. Außerdem steuerte er das 3:0 (26.) durch einen schönen Schlenzer aus 20 Metern und das 5:1 (73.) durch einen Flachschuss aus 18 Metern bei.

Auch den Schlusspunkt setzte der beste Akteur auf dem Rasen durch das 6:1 (75.). Die restlichen BVB-Tore erzielten Malte Wengerowski (18.) und Immanuel Pherai (35.). Den von Europameisterin Inka Grings trainierten Kölnern gelang nur ein Ehrentreffer durch Astefan Saeed (33.).

Youssoufa Moukoko ist der Shootingstar der Dortmunder Jugend. Der erst 12-Jährige darf aufgrund seiner herausragenden Fähigkeiten und seiner starken Physis bereits bei der U17 spielen. Dort sorgte er durch seine starke Torquote zu Bundesligabeginn in der B-Jugend bereits für Schlagzeilen. Nach drei Spieltagen hat er schon satte acht Tore auf dem Konto und führt damit die Torjäger-Liste in der Bundesliga West an. Je zwei Treffer erzielte er zuvor gegen den VfL Bochum (3:0) und SG Unterrath (3:0).

Moukoko, bei dem zuletzt immer wieder Zweifel am tatsächlichen Alter hafteten, wechselte 2016 vom FC St. Pauli zu Borussia Dortmund.