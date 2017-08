Pokal-Stimmen: "Das Los ist überschaubar lustig"

Peter Stöger ist mit der Pokalauslosung nicht gänzlich zufrieden

Ein Fest für Fans, Spieler und Vereine: Die Partien in der 2. Runde des DFB-Pokals versprechen einiges an Spannung, beste Unterhaltung und viele Emotionen. Die Stimmen zur Auslosung:

RB Leipzig - FC Bayern München

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Das ist das beste Los, das man sich wünschen kann. Und wer sich an das letzte Spiel in unserem Stadion erinnert, weiß genau, wovon ich rede. Wir freuen uns einfach auf einen richtigen Pokal-Fight."

Ralf Rangnick (Sportdirektor RB Leipzig): "Es ist klasse, dass wir ein Heimspiel haben. Und auch für unsere Fans ist das natürlich ein absolutes Highlight."

Perry Bräutigam (Torwarttrainer RB Leipzig): "Die Zuschauer können sich auf ein tolles Match freuen. Es ist zwar schon in der zweiten Runde, aber man muss es nehmen, wie es kommt. Wenn man ins Endspiel will, ist es egal, wer in der zweiten Runde kommt."

David Alaba (FC Bayern München): "Die Vorfreude darauf ist riesig. Es wird sicherlich kein einfaches Spiel in Leipzig, aber wir werden uns gut vorbereiten und wollen erfolgreich sein."

Mats Hummels (FC Bayern München) via Twitter: "Was für eine Auslosung"

What a draw 😁 #pokal — Mats Hummels (@matshummels) 20. August 2017

1. FC Magdeburg - Borussia Dortmund

Jens Härtel (Trainer 1. FC Magdeburg): "Dortmund ist sicher ein Gegner, den sich alles wünschen. Die Atmosphäre wird sensationell. Wir freuen uns, auch, wenn es schwer wird."

Mario Kallnik (Geschäftsführer 1. FC Magdeburg): "Die Attraktivität und Herausforderung des gelosten Gegners ist enorm groß. Dennoch wollen wir in die 3. Runde einziehen."

VfL Wolfsburg - Hannover 96

Olaf Rebbe (Sportdirektor VfL Wolfsburg): "Wir freuen uns besonders, dass wir ein Heimspiel haben werden. Wenn man in der 2. Runde auf einen Bundesligisten trifft und das dann auch gleich noch ein Niedersachsen-Duell ist, ist das natürlich ein Hammer-Los. Aber mit der Unterstützung unserer Fans werden wir alles dafür tun, um in die nächste Runde einzuziehen."

Koen Casteels (VfL Wolfsburg): "Das ist sicherlich nicht das einfachste Los, das wir hätten bekommen können. Aber es ist ein schönes Spiel und wird auch ein tolles Derby werden. Klasse ist natürlich, dass wir ein Heimspiel erwischt haben. Das ist eine Partie, auf die sich viele Leute richtig freuen."

Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg): "Es ist überragend, dass wir ein Heimspiel haben. Dass es dann auch gleich noch ein Derby gegen Hannover 96 ist, ist eine coole Sache. Wir freuen uns riesig auf das Spiel."

André Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Sicherlich hätten wir uns lieber ein Heimspiel gewünscht. Aber mit der hoffentlich zahlreichen Unterstützung der Hannoveranerinnen und Hannoveraner ist auch in Wolfsburg alles möglich. Außerdem haben wir es nicht weit. In der nachbarschaftlichen Nähe und der Tatsache, dass es ein Bundesliga-Duell ist, liegt der Reiz dieser Partie."

Philipp Tschauner (Hannover 96): "Mit dem VfL Wolfsburg haben wir eine reizvolle Aufgabe für die zweite Runde. Unser Ziel ist es, im Nachbarschaftsduell weiterzukommen."

Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach

Max Eberl (Sportdirektor Borussia Mönchengladbach): "Ein Zweitligist, ein Auswärtsspiel, ein Derby – wir nehmen es, wie es kommt, und freuen uns auf das Spiel."

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Das ist für uns ein hochinteressantes Los. Natürlich wird es für uns sportlich extrem schwierig, aber in einem K.o.-Spiel auch nicht unmöglich. Wir freuen uns sehr auf das Niederrheinderby vor vollem Haus in unserer Arena. Vor allem für unsere Fans wird das ein tolles Erlebnis."

1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart

Hannes Wolf (Trainer VfB Stuttgart): "Ein echtes Traditionsduell gegen einen starken Gegner. Das wird sicherlich eine heiße Kiste in einer tollen Atmosphäre."

Michael Reschke (Sportvorstand VfB Stuttgart): "Ein spannendes Los. Es ist immer etwas Besonderes auf dem Betzenberg zu spielen. Wir freuen uns auf das Spiel. Wir haben das klare Ziel, in die nächste Runde einzuziehen, wissen aber auch, dass uns mit dem FCK eine schwere Aufgabe erwartet."

Hertha BSC - 1. FC Köln

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln): "Das Los ist überschaubar lustig, muss man sagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie in Berlin eine ähnliche Meinung dazu haben. Aber wenn du davon träumst, dass du irgendwann mal ein Finalspiel im Pokal hast, dann musst du solche Gegner irgendwann mal schlagen. Ob es jetzt in der 2. Runde ist oder im Viertelfinale. Der Aufgabe werden wir uns stellen, aber es ist natürlich kein Traumlos."

SC Freiburg - Dynamo Dresden

Ralf Minge (Sportgeschäftsführer Dynamo Dresden): "Wir werden in Freiburg als Außenseiter antreten, aber ganz sicher nicht chancenlos. Ich bin mir sicher, dass der Gästeblock trotz der weiten Reise ausverkauft sein wird und unsere Fans ihre Mannschaft leidenschaftlich unterstützen werden, um die kleine Überraschung gemeinsam zu schaffen und nach drei Jahren wieder ins Achtelfinale einzuziehen. Wir freuen uns auf diese Aufgabe."

Jochen Saier (Vorstand SC Freiburg): "Wir sind froh, dass wir ein Heimspiel haben, wir können uns auf eine intensive Partie einstellen."

Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim

Alexander Rosen (Direktor Profifußball TSG Hoffenheim): "Zweifellos ist das ein anspruchsvolles Los, aber egal, gegen wen es geht: wir haben klare Ziele für den DFB-Pokal und wollen weiterkommen