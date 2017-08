Rückschlag für Rode - Weigl zurück im BVB-Training

Sebastian Rode muss eine Pause einlegen

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Sebastian Rode wird weiter vom Pech verfolgt. Wie der BVB mitteilte, kann der 26-Jährige aktuell nicht am Trainingsbetrieb der Schwarzgelben teilnehmen. Eine Stressreaktion am Schambein zwingt den ehemaligen Bayern-Akteur zur Pause.

Im Laufe der Vorbereitung auf die Saison musste Rode bereits mit einem Bluterguss kürzer treten. Zudem zwang Rode ein Muskelfaseriss aus der Supercup-Partie gegen Bayern München zu einer längeren Pause. Beim 3:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg zum Ligaauftakt stand Rode ebenfalls nicht im Kader.

🤕 @Sebastianrode20 fehlt aufgrund einer Stressreaktion am Schambein derzeit im Trainingsbetrieb. Gute Besserung! pic.twitter.com/cnHrSGAp4A — Borussia Dortmund (@BVB) 22. August 2017

Insgesamt verpasste die Nummer 18 der Borussen bereits 26 Spiele, seitdem er im Sommer 2016 beim BVB unterschrieb.

Weigl wieder auf dem Rasen

Gute Nachrichten gibt es hingegen von Julian Weigl. Der Nationalspieler konnte erstmals seit seinem Bruch des Sprunggelenks Mitte Mai wieder am Training an der Adi-Preißler-Allee teilnehmen. Eine Rückkehr in den Spielbetrieb wird allerdings frühestens zur Auswärtspartie beim SC Freiburg am 09. September erwartet.

Auch Emre Mor, der zuletzt vom Training freigestellt war, um Verhandlungen mit anderen Klubs zu führen, war mit von der Partie. Ein Wechsel des Türken zum Mailänder Spitzenklub Inter soll sich unlängst zerschlagen haben.