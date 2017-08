Herrlich stellt Havertz-Einsatz in Aussicht

Kai Havertz (r.) arbeitet bei Bayer für sein Comeback

Erst kürzlich hat Bayer 04 Leverkusen mit Youngster Kai Havertz verlängert und den 18-Jährigen mit einem Langzeitvertrag ausgestattet. Im Auftaktspiel der Werkself gegen Bayern München konnte er dennoch nicht mitwirken. Trainer Heiko Herrlich hat nun einen Einsatz am kommenden Wochenende in Aussicht gestellt.

"Bei ihm haben wir gehofft, dass wir schon einen Tick weiter sind", zitiert der "kicker" Heiko Herrlich, der eine erste Einschätzung nach dem Vormittagstraining von Bayer Leverkusen geben konnte. Ins Mannschaftstraining konnte Havertz zwar noch nicht einsteigen. Herrlich denke jedoch, dass er "im Laufe der Woche" wieder voll belastbar sei, um mit dem Team zu trainieren.

Geht der Wochenplan bei Havertz auf, stellt der Neu-Trainer dem Mittelfeldspieler eine Berufung für das kommende Spiel am Samstag gegen 1899 Hoffenheim in Aussicht: "Für Samstag bin ich optimistisch." Auch Havertz ist optimistisch und hat "ein gutes Gefühl, dass es bis Samstag klappt". Individuelle Einheiten absolvierte der Junioren-Nationalspieler am Dienstag ohne Beschwerden.

Mehmedi und Bender dabei - Bender nicht

Derweil blickte Herrlich auch bei Admir Mehmedi (leichte Oberschenkelprobleme) positiv drein. "Bis Samstag wird das gut", so die Einschätzung des Trainers. Neuzugang Sven Bender (Rippenprellung) absolvierte am Dienstag die komplette Trainingseinheit. Schließlich sei "an der Rippe nichts gebrochen", so der 45-Jährige weiter.

Zwillingsbruder Lars musste unterdessen die Übung vorzeitig abbrechen. "Weil er bisschen ein Ziehen hatte, da sind wir kein Risiko eingegangen", erklärte Herrlich. Ob er bis zum ersten Heimspiel der Saison einsatzbereit ist, wollte der Trainer noch nicht bestätigen: "Bei Lars muss man gucken, ob er nochmal einen Rückschlag bekommt, oder die Trainingswoche voll durchziehen kann."