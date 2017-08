Fix! Stuttgart schnappt sich Ascacíbar

Santiago Ascacibar läuft künftig für den VfB Stuttgart auf

Der VfB Stuttgart rüstet seinen Kader für das Saisonziel Klassenerhalt noch einmal auf. Der Aufsteiger verpflichtete den argentinischen U20-Nationalspieler Santiago Lionel Ascacíbar von Estudiantes de La Plata.

Der Mittelfeldspieler erhält bei den Schwaben einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2022. Über die Ablösemodalitäten machte der Klub keine Angaben. Argentinische Medien berichteten jedoch zuletzt von einer Sockelablöse von rund fünf Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen auf acht Millionen Euro anwachsen könnte.

"Die Entscheidung zur Verpflichtung von Ascacíbar haben wir aus tiefster Überzeugung getroffen, weil der Spieler sowohl der Scoutingabteilung des VfB als auch mir persönlich schon lange bekannt ist", erklärte Michael Reschke den Transfer.

Der VfB-Sportvorstand warnte aber vor zu hohen Erwartungen an den 20-Jährigen: "Ganz grundsätzlich darf man von einem jungen Spieler keine Wunderdinge erwarten, aber Santiago wird uns schon in dieser Saison entscheidend helfen können. Und in der Zukunft ist auch mehr als das möglich."

Ascacíbar: "Bundesliga zählt zu den besten Ligen der Welt"

Für die U20-Nationalmannschaft Argentiniens stand Santiago Ascacíbar bei der Südamerikameisterschaft 2017 sowie bei der Weltmeisterschaft 2017 in insgesamt elf Partien auf dem Feld.

Der Mittelfeldspieler freut sich über den Schritt nach Europa: "Die Bundesliga zählt zu den besten Ligen der Welt. Ich habe schon einiges vom VfB Stuttgart gehört, habe auch tolle Bilder von den fantastischen Fans und der beeindruckenden Stimmung bei den Spielen gesehen. Ich freue mich sehr darauf, das VfB Trikot zu tragen."