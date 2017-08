VfL-Neuzugang Tisserand: "Ich möchte beeindrucken"

Marcel Tisserand überzeugte in Ingolstadt als kompromissloser Abräumer

Stattliche zehn Millionen Euro ließ sich der VfL Wolfsburg Marcel Tisserand vom Zweitligisten FC Ingolstadt kosten. Zunächst leihen die Niedersachsen den Kongolesen für eine Saison aus, anschließend besteht nach einer bestimmten Anzahl an Einsätzen eine Kaufpflicht.

Von der vergleichsweise hohen Ablösesumme lässt sich der kongolesische Nationalspieler nicht einschüchtern. Im Gegenteil, er strahlt großes Selbstvertrauen aus. "Ich möchte beeindrucken und gewinnen. Es ist ein großer Klub. Man merkt es an der Infrastruktur, den Trainingsplätzen, alles ist hier sehr strukturiert. Das hier ist für mich ein neues Level. Es liegt an mir, mich zu verbessern, sodass ich zu einem wichtigen Teil und Führungsspieler des Teams werden kann", so Tisserand, der mit dem Kongo die WM 2018 fest im Visier hat, gegenüber "fussballtransfers.com".

Für den VfL habe er sich entschieden, da die anderen Interessenten, wie Saint-Étienne und Stade Rennes "nicht dieselbe Art von Interesse gezeigt haben, sei es nun sportlicher oder finanzieller Natur."

Step By Step #newchapter 🙌🏽🙌🏽 #toutsepassecommepévu @vfl.wolfsburg A post shared by Marcel Tisserand (@tisserand32_officiel) on Aug 22, 2017 at 2:41am PDT

Wechsel mit Beigeschmack

Der Transfer des Innenverteidigers wurde jedoch von einigen unschönen Nebengeräuschen begleitet. Der 24-Jährige wurde von seinem Ex-Klub Ingolstadt vorübergehend freigestellt, da er den bayerischen Verein mit aller Macht verlassen wollte.

Um einen Streik à la Dembélé habe es sich laut Tisserand aber nicht gehandelt: "Es war aber keine richtige Suspendierung. Es ging mehr darum, dass der Klub mir klar machen wollte, dass ich gehen darf und sie wollten mir die Möglichkeit geben, mich auf meinen Transfer zu konzentrieren. Sie sagten zu mir: 'Weil du mit deinem Kopf gerade nicht hier bist, konzentriere dich auf den Transfer und wir werden dann mit den entsprechenden Klubs verhandeln.' Es war also mehr eine beidseitige Übereinkunft."

Beim VfL könnte Tisserand bereits am kommenden Samstag zu seinem Debüt kommen. Der Werksklub hat durch die Verletzungen von John Brooks und Jeffrey Bruma einen erheblichen Engpass in der Defensive, der durch die neue Abwehr-Kante behoben werden soll.