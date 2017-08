RB-Coach Hasenhüttl denkt schon ans Aufhören

Ralph Hasenhüttl plant ein recht frühes Karriereende

Trainer Ralph Hasenhüttl vom deutschen Vizemeister RB Leipzig hat bereits einen festen Zeitplan für seinen Ruhestand im Kopf.

"In zehn Jahren will ich aufhören, weil alles so anstrengend ist", sagte der 50-Jährige im österreichischen Magazin "Golf Revue": "Der Trainerjob ist so aufwendig, dass du unter der Woche kaum Zeit für die Familie hast. Für den Erfolg opfere ich quasi mein Privatleben."

Auf eine mögliche Zukunft beim Rekordmeister Bayern München angesprochen, erklärte Hasenhüttl: "Ich bin jetzt im September zehn Jahre Trainer. Ob ich das noch so lange durchstehe, weiß ich nicht." Zunächst einmal wolle er sich voll und ganz auf die Saison mit der ungewohnten Dreifachbelastung konzentrieren.

In der Liga geht es für den Vizemeister am kommenden Wochenende zuhause gegen den SC Freiburg ran. Zum Auftakt verloren die Roten Bullen beim FC Schalke 04 mit 0:2.