Doppelschlag! Osnabrück verpflichtet Duo

Dynamo Dresden verleiht Marc Wachs nach Osnabrück

Zweitligist Fortuna Düsseldorf leiht seinen U20-Nationalstürmer Emmanuel Iyoha für eine Saison an den Drittligisten VfL Osnabrück aus.

"Von Emmanuel Iyoha versprechen wir uns, unsere Torgefährlichkeit weiter zu erhöhen. Trotz des Gardemaßes ist er ein schneller Offensivspieler mit einer guten Physis, der nicht nur als Stürmer sondern auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann", erklärte Osnabrücks Sportdirektor Lothar Gans.

Der 19-jährige Iyoha war in Düsseldorf zuletzt maximal zu Kurzeinsätzen gekommen und soll in der 3. Liga Spielpraxis sammeln.

Das gleiche gilt für Marc Wachs, der von Dynamo Dresden auf Leihbasis an die Bremer Brücke wechselt. Der Linksverteidiger ist als Ersatz für den verletzten Alexander Dercho vorgesehen. "Mit Marc Wachs haben wir einen veranlagten Spieler von einem ambitionierten Zweitligisten ausleihen können, der seine Qualität in der 3. Liga bereits unter Beweis stellen konnte", so Gans.

Schwerer Schicksalsschlag

Wachs hat schwere Zeiten hinter sich. Am 20. Dezember 2016 war er bei einem Überfall auf den Wiesbadener Kiosk seiner Tante angeschossen und nur durch eine Not-Operation gerettet worden. Er bekam einen Schuss in den Hals, fünf Millimeter von der Halsschlagader blieb das Projektil stecken. Der Verteidiger, der am 22. Februar wieder ins Training bei Dynamo Dresden eingestiegen war, hat auch Monate nach der Tat noch Schluckbeschwerden.

Seine 59 Jahre alte Tante wurde erschossen. Sein Onkel überlebte schwer verletzt. Der 26 Jahre alte Täter war am Montag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.