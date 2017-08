Coman: "Kein besonderes Verhältnis zu Guardiola"

Beim FC Bayern im Aufwind: Kingsley Coman

Nach einer vielversprechenden Debütsaison beim FC Bayern München lief es für Kingsley Coman im zweiten Jahr an der Säbener Straße nicht mehr rund. Verletzungsbedingt kam der junge Franzose nur höchst sporadisch zum Einsatz. Mittlerweile steht der 21-Jährige, der im Sommer fest von Juventus Turin verpflichtet wurde, wieder voll im Saft und kämpft um einen Stammplatz.

Kurz vor den WM-Qualifikationsspielen der Équipe Tricolore gegen die Niederlande mit Bayern-Kumpel Arjen Robben sowie Luxemburg stand der Flügelstürmer "Sky Sport News HD" Rede und Antwort.

Auf seine verbesserte Form angesprochen, zeigt sich Coman selbstbewusst: "Ich bin wieder in der Lage, der Mannschaft sofort zu helfen und versuche aus meinen Minuten das Maximale herauszuholen". Entscheidend sei, dass die hartnäckigen Sprunggelenksprobleme endlich der Vergangenheit angehören: "Für mein Spiel muss ich komplett fit sein und genau das spüre ich jetzt, nur so kann ich besser werden".

Pep? "Wir haben nicht wirklich oft gesprochen"

Zuletzt kam Coman beim 2:0-Sieg bei Werder Bremen als Joker zum Einsatz und bereitete den Führungstreffer von Robert Lewandowski sehenswert vor. Highlights dieser Art hatte der flinke Angreifer in seiner ersten Saison in München unter Pep Guardiola regelmäßig geliefert. Dennoch trauert er dem spanischen Starcoach nicht hinterher.

"Ich hatte kein besonderes Verhältnis zu Guardiola. Wir haben nicht wirklich oft gesprochen. Wir haben uns nicht täglich ausgetauscht", erklärt der Youngster, dessen Beziehung zu seinem aktuellen Trainer Carlo Ancelotti ebenfalls nicht von ständiger Kommunikation geprägt zu sein scheint: "Das Verhältnis ist das gleiche".

Nichtsdestotrotz hofft Coman, unter dem italienischen Übungsleiter bald endlich zum Stammpersonal des deutschen Rekordmeisters zu zählen: "Ich bin davon überzeugt, dass ich die Qualität habe, hier Stammspieler zu sein. Ich kann der Mannschaft von der ersten Minute an helfen".

Coman war im Sommer 2015 zunächst leihweise aus Turin nach München gewechselt und hatte in seiner ersten Spielzeit wettbewerbsübergreifend sechs Tore und zwölf Assists in 35 Pflichtspielen gesammelt. Im darauffolgenden Jahr standen nur noch zwei Treffer und eine Vorlage in 24 Einsätzen zu Buche.