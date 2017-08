SVS: Zenga verlängert und wird ausgeliehen

Soll beim Halleschen FC Spielpraxis sammeln: Sandhausens Erik Zenga

Der SV Sandhausen hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Erik Zenga vorzeitig bis 2020 verlängert.

Wie der Zweitligist mitteilte, wird der 24-Jährige zudem mit sofortiger Wirkung bis zum Ende der Saison auf Leihbasis beim Drittligisten Halleschen FC spielen.

"Erik braucht nach seiner zweijährigen Verletzungspause unbedingt Spielpraxis, die er in Halle bekommen soll", sagte SVS-Geschäftsführer Sport Otmar Schork und fügte hinzu: "In der Vorbereitung und bei seinem Einsatz im letzten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf hat er sein Potential unter Beweis gestellt. Wir sind uns sicher, dass wir ab 2018 noch viel Freude an ihm haben werden."

Zenga wechselte 2015 von Preußen Münster nach Sandhausen. Aufgrund eines Syndesmoseband- und Muskelfaserrisses kam er erst im vergangenen Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (1:2) zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für Sandhausen.