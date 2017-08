Sidney Sam wechselt in die zweite Liga

Sidney Sam wechselt von Schalke zum VfL Bochum

Ex-Nationalspieler Sidney Sam beendet das wenig erfolgreiche Kapitel Schalke 04. Wie die Gelsenkirchener am Donnerstag bekanntgaben, zieht es den 29-Jährigen zum Reviernachbarn VfL Bochum.

Dort unterschreibt der Offensivspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Über die Wechselmodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

"Sidney erhöht die Qualität in unserem Kader nochmals enorm. Wir wollten uns in der Offensive auf den Außenpositionen verstärken und haben nun die in unseren Augen ideale Lösung gefunden", sagte Bochums Sportvorstand Christian Hochstätter.

Sam hielt sich zuletzt bereits beim Zweitligisten fit. "Es ist ein großer Vorteil für alle Seiten, dass Sidney in den vergangenen Wochen bereits die Abläufe hier an der Castroper Straße intensiv kennenlernen konnte", sagte Hochstätter.

Sam fühlt sich bereits "als Teil der Mannschaft"

"Schön, dass der Wechsel zum VfL geklappt hat. Ich bin hier in den vergangenen Wochen hervorragend aufgenommen worden und fühle mich bereits als Teil der Mannschaft", erklärte Sam.

Medienberichten zufolge nimmt Sam für den Schritt zum aktuellen Tabellenzwölften der 2. Bundesliga erhebliche Gehaltseinbußen in Kauf. Auf Schalke verdiente der Reservist bis zu vier Millionen Euro pro Jahr.

Sam spielte auf Schalke keine Rolle mehr

Zuletzt gab es auch Gerüchte, Sam stehe womöglich vor einem Engagement bei Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart.

Sams Vertrag auf Schalke wäre noch bis zum kommenden Sommer gelaufen. Er spielte in den Planungen des neuen Trainers Domenico Tedesco allerdings keine Rolle mehr.

Der schnelle, dribbelstarke, aber höchst verletzungsanfällige Linksfuß wechselte 2014 von Bayer Leverkusen zu Schalke. Für die Königsblauen absolviert er allerdings nur insgesamt 22 Pflichtspiele.