Fix! Wolfsburg schnappt sich Liverpools Origi

Wechselt für ein Jahr zum VfL: Divock Origi

Der VfL Wolfsburg hat den belgischen Mittelstürmer Divock Origi vom FC Liverpool für ein Jahr geliehen.

Wie die Reds in einer Vereinsmitteilung bestätigten, wird der 22-Jährige die Saison 2017/2018 in der Bundesliga verbringen. Über die Ausleihmodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

"Mit Divock Origi haben wir unsere Offensiv-Abteilung noch einmal verstärkt. Divock hat seine Qualitäten bereits auf nationaler und internationaler Bühne nachgewiesen und verfügt trotz seines Alters bereits über enorme Erfahrung. Er ist ein schneller, durchsetzungsstarker und gefährlicher Offensivspieler, der unser Angriffsspiel noch variabler macht", sagte VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe.

Massig Erfahrung

Origi durchlief ab der U15 alle belgischen Auswahlteams und gab Mitte 2014 sein Debüt für die A-Nationalmannschaft. Bislang kam er für die Roten Teufel in 23 Partien zum Einsatz, darunter zweimal bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich, und erzielte dabei drei Treffer.

Der Angreifer spielte bereits vor einigen Jahren in Wolfsburg vor. In der Saison 2014/2015 erzielte er den Führungstreffer für seinen damaligen Klub, OSC Lille, per verwandeltem Handelfmeter in der Gruppenphase der Europa League.