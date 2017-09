Medien: Dolberg schon in diesem Winter zum BVB

Kasper Dolberg könnte schon im kommenden Winter in die Bundesliga wechseln

Das Transferfenster ist dicht, doch beim Bundesligisten Borussia Dortmund brodelt die Gerüchteküche einfach weiter. Besonders heiß wird derzeit die Personalie Kasper Dolberg bei den Westfalen diskutiert.

So berichten die Zeitungen "Calciomercato" aus Italien und "Sun" aus England übereinstimmend, dass sich der BVB mit dem niederländischen Spitzenverein Ajax Amsterdam über einen Transfer im kommenden Winter einig sein soll.

Kasper Dolberg wurde in den letzten Wochen bereits als möglicher Neuzugang für die Dortmunder gehandelt. Bis Ende August wurde es aber nichts mehr mit der Verpflichtung des 19-jährigen Stoßstürmers, der als größtes Talent Dänemarks gilt und in der Eredivisie seit einem Jahr für Furore sorgt.

Ajax Amsterdam hat Medienberichten zufolge in diesem Sommer gleich mehrere hochkarätige Angebote für Kasper Dolberg ausgeschlagen. So soll laut "Sun" der französische Meister AS Monaco bereit gewesen sein, über 49 Millionen Euro für den Youngster auszugeben. Ajax winkte aber ab und hielt den Torjäger zunächst im Klub, wo er noch einen Vertrag bis 2021 besitzt. 50 Millionen Euro dürfte in etwa auch die Größenordnung sein, die die Schwarz-Gelben für den Stürmer mindestens ausgeben müsste.

Erste Alternative bei Auba-Wechsel?

Auch Manchester United aus der englischen Premier League soll an Dolberg interessiert sein und zuletzt seine Scouts in die Niederlande entsandt haben. Trotzdem soll der Teenager einen Wechsel nach Dortmund vorziehen. Zum einen sei hier die sportliche Perspektive gerade im Falle eines möglichen Abgangs von Superstar Pierre-Emerick Aubameyang besser. Zum anderen ist Dolberg bereits bestens mit BVB-Cheftrainer Peter Bosz bekannt, unter dem er erfolgreich bei Ajax spielte.

Übrigens: In der laufenden Saison gehen die vielen Wechselgerüchte offenbar nicht spurlos am Supertalent aus Dänemark vorbei. Für Ajax Amsterdam ist Kasper Dolberg bisher in sieben Pflichtspielen noch ohne Saisontor. Im letzten Jahr traf er alleine in der Erevidisie satte 16 Mal.