Werner lehnt Verlängerung ab - Real interessiert?

Auf dem Zettel von Real Madrid: Leipzig-Newcomer Timo Werner

RB Leipzigs Shooting-Star Timo Werner hat mit seinen überragenden Leistungen offenbar das Interesse von Real Madrid geweckte. Eine Vertragsverlängerung in Leipzig ist für den 21-Jährigen derzeit kein Thema.

Wie die "Bild" berichtet, wollen die Roten Bullen die aktuell ohnehin bis 2020 befristete Zusammenarbeit mit Werner vorzeitig ausdehnen. Das Problem des Vizemeisters: Werner selbst ist nicht daran interessiert, jetzt ein neues Arbeitspapier zu unterschreiben.

Kein Wunder, denn die Granden des internationalen Fußballs haben den Angreifer längst auf dem Zettel. Real ließ Werner laut Informationen des TV-Senders "La Sexta" beim 6:0-Kantersieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Norwegen vergangene Woche in der WM-Qualifikation beobachten.

Werner erzielte einen Doppelpack, dürfte die Scouts der Königlichen also durchaus beeindruckt haben.

Werner nun auch auf der großen Bühne Königsklasse

Ohnehin ist die Performance des Ex-Stuttgarters derzeit stark: In vier Pflichtspielen für RB Leipzig 2017/2018 erzielte Werner vier Treffer. Im DFB-Dress steht nicht nur sein Doppelpack gegen Norwegen, sondern ein weiteres Tor im Quali-Duell mit Tschechien Anfang September in der Statistik.

Noch einmal nachhaltig auf sich aufmerksam machen könnte Werner mit starken Leistungen in der Champions League. Leipzig startet dort am Mittwoch (20:45 Uhr) gegen die AS Monaco in die Gruppenphase.

Auch RB-Trainer Ralph Hasenhüttl weiß um Werners rapide steigenden Marktwert. "Es ist normal dass er sich in den Fokus spielt. Mir ist das egal, lieber er bringt gute Leistung und spielt sich in den Fokus. Als er spielt schlecht und keiner interessiert sich für ihn", sagte der Coach zuletzt.