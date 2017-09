Gladbach besiegt VfB Stuttgart

Raffael erzielte beide Tore gegen den VfB Stuttgart

Borussia Mönchengladbach hat dank eines Doppelpacks von Spielmacher Raffael seinen Aufwärtstrend in der Bundesliga fortgesetzt. Die Fohlenelf gewann das lange Zeit dürftige Duell zweier verletzungsgeplagter Mannschaften gegen den VfB Stuttgart letztlich verdient mit 2:0 (0:0) und sprang in die obere Tabellenhälfte.

Der Brasilianer Raffael erzielte mit einem Volleyschuss (57.) und per Foulelfmeter (74.) seine ersten Saisontore für die Borussia. Zudem durchbrach Dieter Hecking mit den Bundesliga-Punkten 500 bis 502 seiner Trainer-Karriere eine Schallmauer. Die Schwaben wurden drei Tage nach der schweren Verletzung von Kapitän Christian Gentner dagegen für eine harmlose Vorstellung bestraft und verloren auch ihr drittes Auswärtsspiel der Saison.

"Wir wollen keine kleinen Brötchen backen", hatte VfB-Trainer Hannes Wolf vor dem Anstoß gesagt. Entsprechend einsatzfreudig begann seine Mannschaft vor den 44.063 Zuschauern. Stuttgart hielt die spielstarke Borussia mit viel Aufwand an der kurzen Leine, die Folge war eine umkämpfte, aber auch äußerst zähe Anfangsphase.

Elf Gentners müsst ihr sein

Mit zunehmender Spieldauer erhöhte Gladbach den Druck, ohne jedoch zu Chancen zu kommen. Bei Stuttgart wurde in dieser Phase vor allem Gentner schmerzlich vermisst. Die Mannschaft hatte beim Einlaufen ein Zeichen an ihren Kapitän geschickt, alle Spieler trugen Trainingsjacken mit seinem Namen. Der 32-Jährige war wenige Stunden vor der Begegnung operiert worden.

Auf dem Rasen passierte bis zum Pausenpfiff nicht viel. Ein Linksschuss von Nationalspieler Lars Stindl (33.) in die Arme von Torhüter Ron-Robert Zieler war noch die gefährlichste Szene. Auf der Gegenseite wurde Schlussmann Tobias Sippel in seinem ersten Pflichtspiel seit 395 Tagen kaum geprüft. Sippel ersetzte Yann Sommer, der mit einer Innenbanddehnung am Knie ausfiel.

Zur zweiten Halbzeit musste auch noch Gladbachs Christoph Kramer angeschlagen in der Kabine bleiben. Für den Weltmeister kam der erst 18 Jahre und 34 Tage alte Mickaël Cuisance als zweitjüngster Spieler der Klubgeschichte zu seinem Bundesliga-Debüt. Keine 20 Sekunden waren gespielt, als Stuttgarts Zweitliga-Torschützenkönig Simon Terodde die bis dahin beste Chance der Begegnung vergab.

🤕 Christoph Kramer hat eine Platzwunde am Kopf sowie eine Schädelprellung erlitten. Gute Besserung, Chris! #BMGVFB pic.twitter.com/4MkL6cQlso — Borussia (@borussia) 19. September 2017

Pyros sorgen für Spielunterbrechung

Wenig später knackte die Borussia schließlich das Abwehrbollwerk: Raffael leitete sein erstes Saisontor mit einem Pass auf Elvedi ein und vollendete den Angriff mit einer gekonnten Direktabnahme. 17 Minuten später machte der Brasilianer vom Punkt alles klar. Zuvor hatte Dennis Aogo im Strafraum Thorgan Hazard zu Fall gebracht.

Negativ fielen derweil die VfB-Fans auf, die über den gesamten Spielverlauf immer wieder bengalische Feuer zündeten. Schiedsrichter Sören Storks unterbrach daher in seinem zweiten Bundesliga-Spiel nach der Pause sogar kurzzeitig die Partie.