Ginter vor BVB-Rückkehr: Rolle "in Gladbach anders"

Matthias Ginter freut sich auf das Gastspiel bei Borussia Dortmund

Matthias Ginter stand drei Jahre lang in Diensten von Borussia Dortmund auf dem Rasen. Am kommenden Samstag (18:30 Uhr) kehrt der Abwehrspieler von Borussia Mönchengladbach zum BVB zurück. Dort musste der 23-Jährige in den letzten Jahren immer wieder um seinen Platz in der Innenverteidigung kämpfen.

Bei Borussia Dortmund war der Nationalspieler im Abwehrzentrum nicht gesetzt. In der vergangenen Saison war die Konkurrenz um Sokratis Papastathopoulos, Marc Bartra und Sven Bender enorm. Entsprechend oft wurde Ginter auf anderen Positionen eingesetzt. "Das ist jetzt in Gladbach anders", erklärte der Verteidiger in der "Bild": "Und darum werde ich mich über einen Treffer natürlich auch innerlich freuen."

Bereits zuvor hatte der Gladbacher Neuzugang, der im Sommer für 17 Millionen Euro zu den Fohlen wechselte, das fehlenden Vertrauen beim BVB kritisiert. "Ich fühlte mich nie unterschätzt, aber manchmal hätte ich mir schon gewünscht, dass meine Flexibilität etwas mehr wertgeschätzt wird", so Ginter zuletzt im Interview mit "t-online". Deshalb sei er in der Öffentlichkeit "nicht als Stammspieler wahrgenommen" worden.

Ginter: Müssen auf Aubameyang aufpassen

Dennoch habe Ginter nun vor seiner Rückkehr nach Dortmund großen Respekt vor seinem Ex-Klub: "Nach drei Jahren beim BVB wird das sicher ein ganz spezielles Spiel für mich. Bisher hatte ich die Gelbe Wand mit 25.000 Fans immer hinter mir, jetzt spiele ich gegen sie. Da werde ich aus Respekt auf den Jubel verzichten."

Um gegen seinen Ex-Klub Punkte mitnehmen zu können, müsse Borussia Mönchengladbach "so auftreten wie in Leipzig", als die Niederrheiner dank eines mutigen Auftritts ein 2:2-Unentschieden erkämpften. Aufpassen müsse die Gladbacher Hintermannschaft auch auf "Jungs wie Pierre-Emerick Aubameyang", dem "keine großen Räume" gegeben werden sollten. Letztlich sehe Ginter im Auswärtsspiel in Dortmund "gute Chancen".