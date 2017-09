Arnold hofft: "Vielleicht trinkt Lewy ja etwas"

Wolfsburgs Maximilian Arnold fährt mit gemischten Gefühlen nach München

Der VfL Wolfsburg muss am Freitagabend zum FC Bayern München reisen. Die Erinnerung an eine ganz bestimmte Partie sind bei Maximilian Arnold noch frisch. Schließlich ist es genau zwei Jahre her, dass Robert Lewandowski nach seiner Einwechslung binnen neun Minuten gleich fünf Tore gegen die Wölfe erzielte.

Doch Arnold hat Hoffnungen, dass der Goalgetter der Bayern dieses Mal nicht so treffsicher ist. "Ich hoffe, dass wir nicht so ein Spiel haben, wie als wir letztes Mal beim Oktoberfest dort waren. Vielleicht trinkt der Robert davor ja mal ein bisschen was", sagte der Wolfsburger Mittelfeldspieler im Interview mit "Eurosport."

Das Spiel gegen den deutschen Meister sei "ein Bonusspiel" für den VfL: "Wir kennen die Bilanz und können die alle lesen." Die letzten vier Spiele gingen allesamt an den FC Bayern München. Das Torverhältnis von 1:18 gegen Wolfsburg spricht dabei eine klare Sprache. "Es wird immer schwer, dort etwas mitzunehmen", so Arnold weiter.

Deshalb rechne der 23-Jährige auch "nicht fest mit drei Punkten. So blauäugig sind wir nicht." Dennoch müsse der VfL "dreckig und eklig" agieren und mit einer positiven Einstellung in die Partie gehen: "Wenn man schon hinfährt und sagt 'Es wird nichts', dann ergeht es uns schon wieder so, dass uns einer fünf Tore reinschießt."