DFB zieht Stark von Köln-Spiel ab

Wolfgang Stark wird in Leverkusen als Video-Assistent zum Einsatz kommen

Der Deutsche Fußball-Bund hat nach den Diskussionen um den Videobeweis im Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt eine Umbesetzung vorgenommen.

Wolfgang Stark, der am Mittwoch in zwei entscheidenden Situationen nicht eingriff und sich so den Zorn der Kölner zuzog, wird nun nicht wie geplant Video-Assistent beim kommenden Spiel des Liga-Schlusslichts in Hannover sein. Stattdessen wird Stark am Sonntag bei der Partie Leverkusen gegen Hamburg eingesetzt.

Die Planung für das Wochenende wurde bereits vor den Mittwochspielen vorgenommen. Nach den Differenzen von Köln änderte der DFB die zunächst angedachte Ansetzung, um möglichen Diskussionen vorzubeugen.