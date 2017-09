Bayern bestätigt Ancelotti-Aus - Sagnol übernimmt

Carlo Ancelotti ist kein Bayern-Trainer mehr

Die Entscheidung ist gefallen! Carlo Ancelotti ist nicht länger Cheftrainer des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. Der Verein bestätigte am Donnertagnachmittag entsprechende Gerüchte, die seit dem späten Mittwochabend wild durch die Fußballwelt kursierten.

Nach der bitteren 0:3-Pleite in der Champions League bei Paris Saint-Germain stand der 58-jährige Startrainer mehr und mehr unter Beschuss. Auch Klubboss Karl-Heinz Rummenigge hatte am späten Mittwochabend bereits von "den richtigen Konsequenzen" gesprochen, die gezogen werden müssten.

Nach einer Krisensitzung am Donnerstagnachmittag nach der Rückkehr aus Frankreich steht nun fest: Die Bayern und ihr italienischer Meistertrainer, der im Sommer die fünfte Deutsche Meisterschaft hintereinander mit den Münchnern feierte, gehen fortan getrennte Wege.

Rummenigge ließ am Donnerstag über eine offizielle Pressemitteilung verlauten: "Die Leistungen unserer Mannschaft seit Saisonbeginn entsprachen nicht den Erwartungen, die wir an sie stellen. Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten. Das haben Hasan Salihamidžić und ich Carlo heute in einem offenen und seriösen Gespräch erklärt und ihm unsere Entscheidung mitgeteilt."

Neben dem Cheftrainer selbst wurde auch das gesamte Betreuerteam Ancelottis entlassen. Vorstands-Boss Rummenigge meinte weiter: "Carlo ist mein Freund und wird es bleiben, aber wir mussten hier eine professionelle Entscheidung im Sinne des FC Bayern treffen."

Sagnol als Nachfolger auch fix

Als Ancelotti-Nachfolger soll fortan Willy Sagnol die sportlichen Entscheidung beim Rekordmeister treffen. Der ehemalige Bayern-Profi arbeitete zuletzt bereits als Co-Trainer an der Seite Ancelottis und kennt sich im Klub bestens aus. Am Sonntag beim Bundesliga-Spiel in Berlin bei Hertha BSC (ab 15:30 Uhr) soll Sagnol erstmals auf der Bank als hauptverantwortlicher Trainer Platz nehmen.

Presseerklärung: FC Bayern trennt sich von Carlo Ancelotti. https://t.co/hcibg8SzlS pic.twitter.com/D5VXNl22Kv — FC Bayern München (@FCBayern) 28. September 2017

Ancelotti vor Engagement in China?

Die Trennung von Carlo Ancelotti ist übrigens die früheste in der Bayern-Historie seit über 25 Jahren. Zuletzt wurde in der Spielzeit 1991/1992 ein Trainer so früh entlassen. Damals erwischte es Jupp Heynckes.

Ancelotti selbst wird längst mit einem neuen Klub in Verbindung gebracht. So könnte er dicht vor einem Wechsel in die chinesiche Super League stehen. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat der Italiener ein höchst lukratives Angebot eines Erstligisten aus Fernost vorliegen.