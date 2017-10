Erfurt setzt Coach Krämer vor die Tür

Stefan Krämer nach sportlicher Talfahrt entlassen

Drittligist Rot-Weiß Erfurt hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Stefan Krämer getrennt. Dies teilte der Verein am Montag mit.

Das Tabellenschlusslicht zog somit die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt. Zuletzt hatten die Thüringer drei Spiele in Folge verloren und waren ans Ende der Tabelle abgestürzt. Die Mannschaft übernimmt David Bergner, der bisherige sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.

Am Samstag hatte Erfurt beim letzten Einsatz Krämers 1:3 (0:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden verloren. Krämer war im Vorjahr zu den Erfurtern gekommen und hatte das Team zweimal vor dem Abstieg in die Regionalliga bewahrt.

"Im Fußball gibt es leider Gesetzmäßigkeiten, die in der prekären sportlichen Situation auch unseren Verein in Zugzwang bringen", sagte Präsident Rolf Rombach. "Es ist schade, dass wir den Weg mit Stefan Krämer nicht fortsetzen können. Aber am Ende geht es um die Zukunft des Vereins, der über allem steht."