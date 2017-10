Heidel kündigt neues Angebot für Kehrer an

Schalke 04 will langfristig mit Thilo Kehrer verlängern

Schalke 04 will den noch bis 2019 laufenden Vertrag mit Eigengewächs Thilo Kehrer weiterhin gerne vorzeitig verlängern. Bald soll es ein neues Angebot für den 21-Jährigen geben.

"Thilo Kehrer wollen wir langfristig an Schalke binden. Darum werden wir uns auch sicherlich wieder mit ihm und seinem Berater zusammensetzen, um eine Lösung zu finden", sagte S04-Manager Christian Heidel der "Sport Bild".

Das letzte Vertragsangebot der Königsblauen hatte Kehrer "Bild" zufolge unlängst abgelehnt. Die Rede war von einem Dreijahresvertrag mit einem Gehalt von rund einer Million Euro. Bisher verdient der Abwehrspieler auf Schalke dem Vernehmen nach knapp 250.000 Euro jährlich.

"Wir haben einen neuen Trainer, ich will die Entwicklung abwarten", gab sich Kehrer im September gegenüber "Sport Bild" bedeckt, was seine Zukunft in Königsblau angeht. "Für mich ist es nicht nur wichtig, regelmäßig zu spielen. Es ist für jeden Spieler wünschenswert, dass es im Verein auch eine gewisse Konstanz in den Bereichen Trainer und Mannschaft gibt."

Kehrer gehört nach einer starken Rückrunde 2016/2017 auch in der laufenden Spielzeit wieder zum Stammpersonal der Knappen.

Verlängert er seinen Vertrag nicht, könnte Schalke nur im kommenden Sommer noch eine Ablösesumme für den U21-Nationalspieler generieren. Auch Max Meyer und Leon Goretzka werden den Klub nach der laufenden Saison voraussichtlich verlassen - beide allerdings ablösefrei.