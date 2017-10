Heynckes' Wunsch-Co-Trainer bittet um Freigabe

Peter Hermann (l.) könnte bald erneut mit Jupp Heynckes an der Trainer-Bank sitzen

Bei der Besetzung des Trainer-Postens beim FC Bayern München könnte nun alles ganz schnell gehen. Das erneute Engagement von Jupp Heynckes als Chef-Trainer hing noch von seinem langjährigen Assistenten Peter Hermann ab. Nun scheint es, als komme Schwung in diese Personalie.

Hermann, der seit 2015 als Co-Trainer bei Fortuna Düsseldorf angestellt ist, hat gegenüber Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel sowie den Verantwortlichen seinen Wunsch geäußert, zum FC Bayern München wechseln zu wollen. "Fakt ist, dass ich von Jupp Heynckes ein Angebot habe, mit ihm zum FC Bayern München zu gegen. Daraufhin habe ich nach schwerer Überlegung den Verein gebeten, mich freizustellen und den Vertrag aufzulösen", zitiert "Sky" den 65-Jährigen.

Die Entscheidung falle ihm "sehr, sehr schwer", so Hermann weiter: "Ich habe hier alles Schätzen gelernt. Aber mich verbindet sehr viel mit Jupp Heynckes - und ich möchte ihm diesen Gefallen tun."

Düsseldorfs Chef-Trainer Friedhelm Funkel soll laut Angaben von "Sky" Verständnis zeigen. Er wolle Hermann keine Steine in den Weg legen, obwohl dieser eigentlich noch bis 2018 einen Vertrag am Rhein hat.

Leiten Heynckes und Hermann schon am Montag das Training?

Nach dem Training am Freitag wird in Düsseldorf eine offizielle Stellungnahme erwartet. Letztendlich liegt die Entscheidung, Hermann die Freigabe zu erteilen allerdings bei den Klub-Verantwortlichen. Zu erwarten ist, dass Fortuna als Entschädigung für den scheidenden Assistenten eine Ablösesumme im Millionen-Bereich erhält.

Bereits am Donnerstag hatte sich Jupp Heynckes in der "Rheinischen Post" zu Wort gemeldet und die Anfrage des FC Bayern bestätigt. Seine vierte Amtszeit beim FC Bayern München knüpft Heynckes Medienberichten zufolge an die Bedingung, mit Hermann zusammen an der Seitenlinie zu stehen.

Sollte sein Wunsch erfüllt werden, würde der 72-Jährige den FC Bayern bis zum Saisonende betreuen. Möglicherweise wird das neue Trainer-Duo Heynckes/Hermann schon am Montag das erste Training an der Säbener Straße leiten.

Ein Umstand, den offenbar auch Ehrenpräsident Franz Beckenbauer begeistern würde: "Ich bin überrascht, dass sich der Jupp das Wagnis antut. Je mehr ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir seine Rückkehr", meinte Beckenbauer gegenüber der "Bild".