BVB-Youngster schießt England zum Auftaktsieg

Jadon Sancho traf für die englische U17 doppelt

Der für die Gruppenspiele der U17-WM abgestellte Jadon Sancho hat die englische Auswahl im ersten Gruppenspiel zum Sieg geschossen. Der Dortmunder traf beim souveränen 4:0-Sieg gegen Chile doppelt.

Nach dem frühen Führungstor durch Callum Hudson-Odoi (FC Chelsea) in der 5. Spielminute besorgte Sancho mit einem Doppelpack in der 51. und 60. Minute die Entscheidung zu Gunsten der Three Lions. ManUniteds Angel Gomes besorgte acht Minuten vor dem Ende den Endstand.

Für Sancho beginnt der Kurzausflug nach Indien damit überaus erfolgreich. Nachdem sich der BVB und der englische Verband im Vorfeld zunächst nicht auf eine Abstellung des 17-Jährigen einigen konnten, fanden beide Parteien kurz vor dem Turnierstart doch noch einen Kompromiss. So wird Sancho lediglich die Gruppenspiele mit der englischen Auswahl bestreiten, ehe er sich anschließend auf den Weg zurück nach Dortmund macht.

Die deutsche U17 bestreitet ihr zweites Gruppenspiel am Dienstag. Dann bekommt es die Mannschaft von Trainer Christian Wück mit dem Iran zu tun. Die erste Partie hatten die DFB-Youngster knapp mit 2:1 gegen Costa Rica gewonnen.