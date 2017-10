HSV will Arp halten - kein Bayern Interesse

Jann-Fiete Arp hat beim HSV einen Vertrag bis 2019

Jann-Fiete Arp gilt als eines der vielversprechendsten Stürmer-Talente Deutschlands. Nicht verwunderlich, dass auch der FC Bayern München mit dem 17-Jährigen zuletzt in Verbindung gebracht wurde. Doch der Hamburger soll vielmehr an der Elbe verlängern. Das bestätigte HSV-Sportchef Jens Todt.

"Fiete entwickelt sich sehr gut, es macht Spaß, das zu erleben. Wir sind gesprächsbereit, was seine Zukunft angeht", so Todt zur "Mopo". Im Nord-Derby gegen Werder Bremen absolvierte Arp sein erstes Bundesliga-Spiel. Nun weilt er mit der deutschen U17-Auswahl bei der WM in Indien und kämpft um den ersten großen Titel seiner Karriere.

Um Arp langfristig bei den Rothosen zu halten, wurde im Sommer der Vertrag des Mittelstürmers bis 2019 ausgeweitet. In diesem Zuge lehnte der Youngster gleichzeitig Angebote zahlreicher Top-Klubs aus - Real Madrid, Chelsea oder Juventus hatten die Fühler ausgestreckt.

Arp-Berater dementiert Bayern-Interesse

Dass sich auch der FC Bayern München in die illustre Gesellschaft einreiht, wollte Arps Berater Jürgen Milewski allerdings nicht bestätigen: "Davon ist mir nichts bekannt", zitiert das Hamburger Blatt den Spielervermittler: "Fiete hat doch gerade erst verlängert."

Vielmehr seien Arp und Milewski an weiteren Gesprächen mit dem Hamburger SV interessiert. "Zum gegebenen Zeitpunkt werden wir uns sicher mit dem HSV unterhalten." Vorerst ist Arp allerdings mit den DFB-Junioren in Indien gefragt.

Im ersten Spiel war der 17-Jährige gleich erfolgreich und ebnete mit seinem Schuss zum 1:0 den Weg zum Auftakt-Sieg gegen Costa Rica. Am Dienstag bestreitet Arp mit seiner Mannschaft das zweite Spiel der Gruppe C gegen den Iran.