Matthäus watscht Bürki ab und fordert Trapp

Lothar Matthäus ist ein gefragter Fußballfachmann

Der schlimme Patzer von BVB-Torwart Roman Bürki in der Champions League zum zwischenzeitlichen 1:0 für Nikosia hat zahlreicher Kritiker auf den Plan gerufen. Auch Lothar Matthäus hat sich jetzt zu Wort gemeldet.

"Es wäre eine Win-Win-Win-Situation. Paris muss Transfers machen, um das Financial Fair Play nicht zu gefährden. Trapp will spielen, um größere Chancen auf die Weltmeisterschaft zu haben", brachte Matthäus bei "Sky Sport News" einen Wechsel von Paris-Torwart Trapp zum BVB ins Gespräch und ergänzte in Richtung Bürki: "Dortmund kann einen sehr guten Torhüter gebrauchen."

Für den TV-Experten hat der Schweizer keine Zukunft bei den Westfalen. "Das war ja nicht sein erster oder zweiter gravierender Fehler. Vor allem in der Champions League", stellte "Il Grande" klar.

"Bosz muss sich etwas einfallen lassen"

Neben Bürki muss aber auch Dortmund-Coach Bosz Kritik einstecken. "Wir alle waren an den ersten Wochen von Dortmund begeistert, aber mit diesem System, diesem frühen Pressing und diesen Spielern hinten drin, haben es schnelle Spieler einfach, gegen Dortmund zu treffen. Sie ist dazu sehr weit aufgerückt mit viel Platz zwischen Torhüter und Abwehrreihe", machte der deutsche Rekordnationalspieler vor allem taktische Mängel im Spiel der Schwarz-Gelben aus.

Für den weiteren Verlauf nimmt Matthäus daher den Borussen-Trainer in die Pflicht: "Wenn der BVB aber ganz nach oben will, muss man eine bessere Balance finden - und daran wird Bosz in den nächsten Wochen arbeiten. Er muss sich etwas einfallen lassen."