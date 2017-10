Fährmann lobt Tedesco und Goretzka

Schalke-Keeper Fährmann (re.) lobt Tedesco (li.)

Kapitän Ralf Fährmann hat Schalkes Trainer-Neuling Domenico Tedesco in den höchsten Tönen gelobt.

"Es gibt Typen, die einen in den Bann ziehen können, wenn sie etwas erzählen oder erklären. Dieses Gen hat er vom lieben Gott mitbekommen", sagte der Torwart gegenüber "Eurosport": "Dazu besitzt er ein brutales Fachwissen. Das macht ihn zu einem der komplexesten Trainer, dem ich jemals begegnet bin."

Tedesco ist seit Saisonbeginn Cheftrainer bei den Königsblauen. Seine einzigen Profierfahrungen hatte er zuvor in zwei Monaten beim Zweitligisten Erzgebirge Aue gesammelt. Mit einem Sieg im Heimspiel am Freitag (20:30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 könnte sich Schalke in der erweiterten Spitzengruppe der Bundesliga festsetzen.

Goretzka? "Schwer zu halten"

Skeptisch ist Fährmann, was die Zukunft des Nationalspielers Leon Goretzka auf Schalke angeht. "Leon ist ein absoluter Topspieler, der für seine jungen Jahren bereits unglaublich gereift ist und eine enorme Qualität hat", sagte der 29-Jährige: "Da wird es sehr, sehr schwer werden, ihn zu halten. Ich sehe ihn in den nächsten Jahren als absoluten Topspieler weltweit."

Goretzkas Vertrag bei den Gelsenkirchenern läuft zum Saisonende aus. Schalke hat dem Confed-Cup-Sieger angeblich ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro für eine Vertragsverlängerung geboten. Zuletzt sagte der 22-Jährige, es sei noch keine Entscheidung gefallen. Goretzka wird unter anderem vom deutschen Rekordmeister Bayern München umworben.