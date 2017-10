Ginter: "Angebote gab es reichlich"

Matthias Ginter setzt sich die WM-Teilnahme 2018 als Ziel

Matthias Ginter wechselte im Sommer von Borussia Dortmund zu Borussia Mönchengladbach. Doch den Abwehrspieler hätte auch zu anderen Klubs ziehen können.

"Angebote gab es reichlich. Aber das Gesamtpaket in Gladbach hat mich überzeugt - mehr als zahlungskräftige Klubs aus dem Ausland", gab der 23-jährige Verteidiger in einem Interview mit dem "Express" zu und erklärte: "Hier Führungsspieler zu sein und mich als Innenverteidiger im Klub und in der Nationalmannschaft zu etablieren ist das, was ich möchte."

Hinter seiner Entscheidung für Gladbach stand also eine klare Überlegung: "Ich kam als sehr junger Spieler nach Dortmund, und es war mein Ziel, regelmäßig zu spielen. Durch die Fähigkeit, auf verschiedenen Positionen zu spielen, kam ich zu einer Menge Einsatzzeiten" so Ginter, der sich nun auf einer Position festspielen will: "Und ich möchte den nächsten Schritt gehen, um Verantwortung in einer Mannschaft zu übernehmen, Führungsspieler zu sein."

Als weiteres Ziel nannte Ginter die Teilnahme an der WM 2018. "Entscheidend ist, dass ich gesund bleibe und Woche für Woche meine Leistung zeige. Im Verein, bei den Länderspielen. Ich würde das Vertrauen gerne zurückzuzahlen, welches der Bundestrainer in mich steckt", sagte der Weltmeister.

Auch mit seinem Klub träumt der gebürtige Freiburger von einem Titel: "Ich hoffe, ich kann eines Tages mit Gladbach Titelgefühle genießen - auch wenn das nicht einfach wird."